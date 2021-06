Meteo Liguria: inizio settimana variabile, qualche pioggia con sabbia del Sahara - IVG.it

Liguria. Correnti umide di origine atlantica interesseranno anche nella giornata odierna la nostra regione con nubi sparse alternate a schiarite. Sono le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Dando uno sguardo alle figure bariche in area europea, possiamo notare una saccatura atlantica interessare parte dell’Europa centro-occidentale. La nostra regione rimane leggermente ai margini di tale saccatura e sulla parte ascendente dove, quindi, vengono richiamate correnti più calde ed umide dai quadranti meridionali.

Nel corso della mattinata di oggi, lunedì 21 giugno, ancora molte nubi sparse, specialmente sul centro-levante dove non si escludono locali sgocciolii con all’interno molta sabbia sahariana.

Schiarite più ampie sull’imperiese. Nel pomeriggio qualche schiarita in più anche sul resto della regione in un contesto sempre variabile. Le temperature massime saranno in lieve calo con punte fino a +29°C nelle bassure delle zone interne. Vento moderato da sud-est con mare tra poco mosso e mosso.

Domani, martedì 22 giugno, nuvolosità sparsa un po’ su tutta la regione, con tempo maggiormente soleggiato nella seconda parte di giornata lungo le coste. Qualche fenomeno non escluso nelle zone interne.