Meteo Liguria: continua la fase soleggiata, temperature in lieve aumento - IVG.it

Liguria che continua a rimanere nella “Terra di Mezzo”, ai margini cioè di una circolazione ciclonica che insiste sul comparto franco-ibero ed un coriaceo promontorio defilato sul Mediterraneo centro-orientale. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Previsioni valide per: lunedì 28 giugno 2021

Cielo e Fenomeni: velature che insisteranno sul centro-ponente senza disturbare più tanto il soleggiamento, spazi di sereno più probabili a levante della regione.

Venti: a regime di brezza, deboli o del tutto assenti in giornata.

Mari: quasi calmo o poco mosso.

Temperature: stazionarie le minime, in lieve aumento le massime.

Costa: min 17/22°C, max 25/30°C

Interno: min +6/14°C (fondovalle), max +24/31°C

Previsioni valide per: martedì 29 giugno 2021

Cielo e Fenomeni: tornano le nubi basse sul settore centrale costiero ed il versante marittimo dell’appennino, non si escludono sgocciolii sul genovesato occidentale. Più soleggiato agli estremi della regione.

Venti: ciclonico moderato / teso sul Golfo. Rinforzi da libeccio in mare aperto e di marino sull’Appennino centrale.

Mari: inizialmente poco mosso, moto ondoso in rapido aumento nel corso della giornata, fino a diventare molto mosso entro sera il Ligure al largo.

Temperature: in aumento le minime costiere, complice la maggiore nuvolosità; in diminuzione le massime, specie nell’interno.

Tendenza per: mercoledì 30 giugno 2021

Avvisi: libecciata al largo, mare agitato, prestare attenzione alle attività balneari.

Cielo e Fenomeni: cieli nuvolosi, ma nel complesso soleggiato e ventoso. Fresco sui rilievi.