Meteo Liguria: ancora qualche temporale sulle Alpi, sole sulla costa - IVG.it

Liguria. Nella giornata di venerdì si manterrà attivo un flusso di correnti settentrionali in quota che determinerà ancora un po’ di instabilità pomeridiana. Da sabato alta pressione in ulteriore rinforzo con condizioni più stabili, almeno lungo la costa. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

Venerdì 11 giugno. Al mattino nuvolosità sparsa alternata ad ampie schiarite sull’intera regione. Dalla tarda mattinata sviluppo di nubi cumuliformi nelle zone interne, specie sull’Appennino centro-orientale e sulle Alpi Liguri dove si attiveranno temporali localmente intensi, in parziale sconfinamento verso le coste sottostanti. Venti: deboli da nord al primo mattino, poi a regime di brezza. Mari: quasi calmo o poco mosso. Temperature: pressoché stazionarie. Sulla costa minime tra 16 e 20 gradi, massime tra 25 e 27 gradi. Nell’interno minime tra 8 e 15 gradi, massime tra 21 e 28 gradi.

Sabato 12 giugno. Al mattino cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi sull’intera regione. Dal primo pomeriggio formazione di rovesci temporaleschi sull’Appennino centro-orientale e sulle Alpi Liguri, cieli sereni o poco nuvolosi lungo la fascia costiera. Venti: deboli da nord al mattino, deboli o moderati dai quadranti meridionali nel pomeriggio. Mari: quasi calmo. Temperature: stazionarie.