Meteo, fine ed inizio settimana con qualche nuvola e possibili precipitazioni - IVG.it

Liguria. Alta pressione africana in rinforzo sulla nostra regione anche se il cielo sarà solcato da annuvolamenti specie nella giornata di domenica. Qualche piovasco sparso lunedì.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi sabato 19 giugno avremo al mattino qualche nube bassa sulla costa savonese, in via di attenuazione. Cielo sereno o velato altrove. Nel pomeriggio soleggiato ovunque, con nubi medio-alte in aumento da ovest specie in serata.

Venti deboli o moderati da sud-est sul centro-levante, moderati con rinforzi fino a tesi da est/nord-est a ponente. Mare generalmente mosso. Temperature in aumento: sulla costa minime tra 20 e 23 gradi, massime tra 25 e 29 gradi; all’interno minime tra 11 e 18 gradi, massime tra 25 e 32 gradi.

Domenica 20 giugno avremo nubi sparse di tipo medio-alto in un contesto di cielo lattiginoso. Non si esclude qualche sgocciolio misto a sabbia sotto gli addensamenti più compatti. Qualche rovescio più convinto tra Alpi Liguri e Bormida occidentale.

Venti deboli o moderati da sud-est. Mare da mosso a poco mosso. Temperature stazionarie o in lieve calo, con condizioni di disagio fisiologico per afa.

Lunedì 21 giugno qualche piovasco sul settore centro-orientale al mattino, in attenuazione, tempo asciutto sul resto della regione.

Ventilazione moderata meridionale, temperature in calo.