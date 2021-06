Meteo, altra giornata variabile sulla Liguria - IVG.it

Liguria. Ancora una giornata instabile sulla Liguria con qualche rovescio sparso, più probabile nelle zone interne. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Lo schema barico sull’Europa non cambia. L’alta pressione delle Azzorre allunga le sue propaggini orientali verso la Spagna e la Francia. Sul suo bordo orientale filtrano correnti di aria più fresca in quota le quali andranno a rendere il tempo più instabile anche sul nord Italia.

Nel corso della nottata il cielo è rimasto parzialmente nuvoloso su gran parte della regione. Le temperature minime sono rimaste stazionarie rispetto a ieri: a Savona è stata di +19,9°C.

Nel corso della mattinata avremo nubi sparse un po’ ovunque, più compatte sui versanti padani dove non sono da escludersi dei piovaschi in locale sconfinamento lungo alcuni tratti di costa. Verso metà giornata ampie aperture lungo le coste, mentre sull’Appennino orientale e sulle Alpi Liguri ci sarà un rinnovamento dell’instabilità. Su queste ultime zone citate saranno possibili locali episodi temporaleschi in parziale sconfinamento lungo le coste adiacenti nel corso del pomeriggio. Miglioraovunque in serata. Le temperature massime saranno stazionarie con punte fino a +26°C lungo alcuni tratti di costa. Vento al mattino moderato o teso da nord su Savonese e Genovese, più debole altrove. Nel pomeriggio a regime di brezza ovunque. Mare generalmente poco mosso.

La giornata di domani sarà appena più stabile con i soliti episodi temporaleschi pomeridiani nelle zone interne. Al mattino sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione. Aumento dell’attività cumuliforme dalle ore centrali della giornata, con possibili rovesci temporaleschi rilievi orientali e sulle Alpi Liguri-Marittime. Venti a regime di brezza, mari quasi calmi, temperature stazionarie.