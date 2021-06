Melgrati appoggia Spotorno che vorrei: "Vogliono cambiare il modo di governare la città" - IVG.it

Spotorno. Marco Melgrati si schiera al fianco di “Spotorno che vorrei”, lista civica di centrodestra che ieri ha organizzato un gazebo per presentare la lista che si presenterà alle prossime elezioni.

“La lista 5 anni fa perse le elezioni per un pugno di voti – ricorda il coordinatore provinciale di Forza Italia – Avrei voluto partecipare personalmente come coordinatore provinciale di Forza Italia ed essere vicino alla lista che si presenterà alle elezioni amministrative prossime con l’obiettivo di vincere le elezioni di Spotorno e governare la città con un nuovo spirito e novità, purtroppo impegni istituzionali come sindaco di Alassio non me lo hanno permesso. Spero presto di poter dimostrare anche fisicamente la mia vicinanza e quella del partito che rappresento nelle prossime manifestazioni pubbliche”.

L’auspicio di Melgrati è “che questa lista, questo gruppo di persone che vogliono cambiare il modo di governare di Spotorno, e sono state presenti in minoranza in questi anni cercando di dare un apporto positivo, troppo volte disatteso dalla maggioranza, possa governare Spotorno dopo le prossime elezioni amministrative”.