Marco Mura sportivo savonese dell’anno, Enzo Grenno promotore sportivo - IVG.it

Savona. Marco Mura, direttore organizzativo del Meeting internazionale Città di Savona – Memorial Giulio Ottolia è lo sportivo savonese dell’anno 2020.

Il savonese, dirigente direttore tecnico del Cus Savona, è stato insignito di questo importante riconoscimento grazie al costante lavoro svolto nel corso degli anni in favore della atletica leggera, portando il Meeting Città di Savona fra i più prestigiosi a livello nazionale.

Mura sarà inserito nell’albo d’oro della manifestazione, ripresa quattro anni fa dal Coordinamento delle Associazioni Benemerite del Coni (Panathlon Club Savona “Carlo Zanelli”, Veterani dello Sport “Rinaldo Roggero” Savona, Unasci, Associazione Nazionale Azzurri e Olimpionici d’Italia, Associazione Stelle al Merito Sportivo e Special Olimpic) sulla falsa riga dello Sportivo Savonese ideato dall’indimenticato Nanni De Marco.

Oltre a Marco Mura verrà assegnato, dal Panathlon Club Carlo Zanelli di Savona, il premio Speranza Azzurra. Il riconoscimento andrà alle giovanissime Vittoria Oliveri, 13 anni e Carola Pessina, 11 anni, tesserate per Tennis Club Finale che, durante la pandemia, si sono rese protagoniste a livello mediatico per essersi sfidate, in un palleggio quasi impossibile, dal tetto di casa.

Nell’ambito de Lo Sportivo Savonese, che si avvale del patrocinio del Coni Point Savona, verrà consegnato, sempre per il 2020, un importante riconoscimento ad Enzo Grenno, già presidente del Savona Calcio che alla guida dei biancoblù vinse, il 23 giugno del 1991, la Coppa Italia Dilettanti e fondatore e presidente della società Pro Savona Calcio. Grenno riceverà il premio promotore sportivo dell’anno 2020 per il costante impegno ultraquarantennale in favore dello sport.

I riconoscimenti verranno consegnati sabato 26 giugno alle ore 9,30 al Palazzo della Sibilla (disponibilità massima cento posti) nel corso del 70° anniversario della Fondazione del Panathlon Internazionale e del 64° anniversario di Fondazione del Panathlon Club Carlo Zanelli di Savona. Durante la manifestazione saranno consegnati dal presidente del Panathlon Club Savona, Enrico Rebagliati, due riconoscimenti alle famiglie Zanelli e Delbuono in ricordo del dottor Carlo Zanelli, ex sindaco della città di Savona e promotore della fondazione del Panathlon Savona, e del commendator Stefano Delbuono, il presidentissimo del Savona Calcio negli anni cinquanta e presidente del Coni provinciale di Savona.

In seguito saranno assegnati i riconoscimenti dello Sportivo Savonese 2019 che a causa della pandemia non erano stati ancora consegnati. Riceveranno una targa dello Sportivo Savonese 2019 Carlo Colla e Francesco Serra (Promotore Sportivo). E poi ancora Francesco Ciocca, Simone Falco, Aureliano Pastorelli (dirigente sportivo), Valerio Rizzo (Lo Sport la mia Vita), Sandro Morando, Mario Sbaiz, Alberto Angelini, Alberto Andreis, Patrizia Giallombardo (tecnico). Premio speciale a Luca Mearelli e Liguria Paralimpica.

Afferma Enrico Rebagliati, presidente del Panathlon Club “Carlo Zanelli” Savona e coordinatore provinciale della AB del Coni: “Finalmente possiamo festeggiare in presenza, sempre nella massima sicurezza, i nostri campioni, dirigenti e tecnici che, anche nel momento più difficile della pandemia non si sono mai scoraggiati portando avanti gli ideali dello sport che sono la fratellanza, l’amicizia e la solidarietà. Lo sportivo Savonese dell’anno è stato inserito all’interno della manifestazione del Panathlon Savona che con questa manifestazione vuole ricordare, oltre ai settanta anni della fondazione del Panathlon Club International, due grandi sportivi, Carlo Zanelli e Stefano Delbuono, promotori del nostro club a Savona“.