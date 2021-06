Malore in mare a Laigueglia: grave una donna - IVG.it

Laigueglia. E’ in gravi condizioni una donna che ha accusato un malore in mare ai Bagni Lido di Laigueglia.

L’episodio si è verificato questa mattina intorno alle 11.00.

La signora è stata vista priva di sensi in acqua, non lontano dalla riva, facendo subito scattare l’allarme. Immediato l’intervento del bagnino che l’ha soccorsa e portata sulla battigia, in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Sul posto ambulanza e automedica del 118: dopo le pratiche di rianimazione pare che la donna, che ha rischiato di annegare, sia in lieve miglioramento, tuttavia rimane in pericolo di vita.

Aggiornamenti in corso