Mala movida ad Alassio, Melgrati: "Denunciate alle forze dell'ordine e non solo sui social" - IVG.it

Alassio e la “mala movida” estiva, un copione che si ripete. Arriva così l’invito del sindaco Marco Melgrati: “Segnalate gli episodi di vandalismo alle forze dell’ordine e non solo sui social”.

“Sono le denunce effettive date all’amministrazione comunale l’arma per richiedere una presenza massiccia di agenti per difendere la nostra città da certa gentaglia. In assenza di denunce gli organi competenti non ravvisano emergenza e necessità di intervento alcuna”, sottolinea il primo cittadino.

Dopo gli atti vandalici delle ultime settimane, anche nello scorso weekend, infatti, si è verificato un altro episodio con un gruppo di nord-africani che sabato sera ha danneggiato alcuni esercizi commerciali sulla passeggiata a mare e poi si è riunito sul molo alassino. Una delle zone che, secondo quanto riportato da Francesco Parrella, comandante della polizia municipale, è tra le più problematiche.

“Per quanto riguarda il nostro servizio, il bilancio dell’ultimo fine settimana possiamo definirlo discreto – commenta Parrella – Sicuramente c’è stata confusione, i flussi di turisti e residenti sono in crescita ma in qualche modo la partita dell’Italia, sabato sera ha focalizzato l’attenzione. La zona problematica si conferma quella del molo, soprattutto nelle ore notturne che hanno richiesto l’intervento delle altre forze di polizia ed è lì che dovremo costantemente monitorare i flussi sia in orario diurno, sia in orario serale e notturno per evitare l’insorgere di problemi più seri”.

Ma l’attività di controllo della polizia municipale si è concentrata anche su un altro problema, ovvero il nuovo sistema di raccolta differenziata: “I servizi serali sono stati anche utili per i controlli sul conferimento di rifiuti. La situazione è infatti in netto miglioramento. Non tutto è risolto ma registriamo significativi progressi”, conclude Parrella.