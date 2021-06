Lutto all'ospedale Santa Corona: è scomparso Roberto (Rocco) Beltrami - IVG.it

Tovo San Giacomo. Lutto a Tovo San Giacomo e all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per la prematura scomparsa di Roberto Beltrami.

Stimato e apprezzato tecnico di radiologia del nosocomio pietrese, “Rocco” (così lo chiamavano gli amici) si è spento all’età di 55 anni a causa di un brutto male.

Beltrami è stato anche uno sportivo, atleta del Maremola e del Savona Triathlon, disciplina di cui è stato un punto di riferimento per diversi anni. Allo stesso modo lo ricordano le persone che hanno lavorato insieme a lui nell’ospedale pietrese, in particolare in radiologia, dove Beltrami è stato per diversi colleghi “un pilastro, una sicurezza” grazie alla sua grande esperienza professionale.

“Era una persona molto umana, anche nei confronti dei pazienti. Un lavoratore molto corretto, lo ricorderemo sempre come un amico su cui potevamo sempre fare affidamento” è il pensiero di Roberto P. e di alcuni dei colleghi più vicini a Beltrami.

Lascia la moglie Elena, la mamma Piera e il fratello Daniele. I funerali di Roberto Beltrami avranno luogo giovedì 10 giugno alle ore 10 presso la Parrocchia San Giovanni Battista di Loano.