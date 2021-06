L'Under 16 LND vince la terza edizione del Torneo Eusalp, Liguria penultima - IVG.it

Inutile dirlo: non ci poteva essere modo migliore per coronare la ripartenza dell’attività giovanile se non con un trofeo. E’ ciò che ha fatto la Rappresentativa Under 16 superando per 2-0 la selezione del CPA Bolzano nella finale disputata domenica 20 giugno della terza edizione del Torneo Eusalp, primo titolo della sua brevissima storia iniziata nella stagione 2017/2018 con l’istituzione del Progetto Giovani da parte della Lnd.

A decidere l’incontro a Tione di Trento il rigore conquistato ancora una volta da Christian Kosiqi e trasformato da capitan Fraraccio dopo cinque minuti dal fischio d’inizio, seguito al 1′ della ripresa dal colpo di testa di Simone Cantoni su assist di Mollica. Tanto quanto un gol vale lo show tra i pali di Lorenzo Caviglia nelle prime battute, disinnescando nella stessa azione due tentativi a botta sicura della formazione altoatesina sugli sviluppi di un corner.

“Faccio i complimenti a questo gruppo fantastico che fin dall’inizio ha compreso la responsabilità dell’impegno e l’opportunità di indossare questa maglia – ha commenta il mister Andrea Albanese al termine del match – Grande merito va al lavoro dell’area scouting nel segnalarci calciatori talentuosi e al presidente Sibilia, che nel periodo più nero ha sempre sostenuto il progetto”.

Inevitabilmente entusiasta il numero uno della LND Sibilia, il quale però, più del risultato sportivo, ha sottolineato anche con la sua presenza all’avvio del torneo l’importanza della ripresa dell’attività giovanile dopo un periodo drammatico per il movimento dilettantistico. “Ho visto coi miei occhi la gioia dei ragazzi nel tornare a fare ciò che amano, questo contava più di ogni altra cosa. Il nostro calcio ha una valenza sociale enorme e imprescindibile, anche nei momenti più difficili non è mai mancato l’impegno nei loro confronti e continueremo questo percorso che ci sta permettendo di valorizzare molti dei nostri talenti”.

Per la nostra Regione, il bilancio è di due sconfitte iniziali, un pareggio e finalmente una vittoria nella finalina 7°/ 8° contro il Friuli. Al di là del risultato non certo esaltante, il gruppo 2005 del tandem Orcino-Rossi, ha provato a giocarsela riuscendo ad andare in gol tutte le partite

Ecco il tabellino

UNDER 16 LND – RAPP. BOLZANO 2-0

Under 16 Lnd (4-3-1-2): Caviglia; Benedetti, De Pasquale, Bottalico, Della Corte; Fraraccio, Nardi, Vitolo Fe. (34’st Vitolo Fra.); Mollica (1’st Larcher); Kosiqi (37’st Gagliardi), Cantoni (12’st Rotondo). A disp: Guadalupi, Polanco Angustia, Calgaro. All: Albanese

Rapp. Bolzano (4-4-2): Prando; Zischg (31′ 2.t Calcagnile), Angerer (32′ 2.t Bruzzese), Bernard (31′ 2.t Maschi), Kritzinger; Trocker (1′ 2.t Rabanser), Villgrater, Pacella, Kuppelwieser (7′ 2.t Zeni); Gabloner (27′ 2.t Larcher), Weiss (12′ 2.t Reale). A disp: Wiedenhofer, Klotzner. All: Obrist

Reti: 5’pt rig. Fraraccio, 1’st Cantoni