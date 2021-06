Luminosa Bogliolo quinta a Firenze, nel Golden Gala del record di Jasmine Camacho-Quinn - IVG.it

Firenze. Questa sera è andato in scena, a Firenze, un Golden Gala Pietro Mennea di elevata caratura con quattro migliori prestazioni mondiali e tante perle azzurre.

La portoricana Jasmine Camacho-Quinn ha abbattuto con 12″38 (vento -0,8) il record del Golden Gala sui 100 metri ostacoli femminili, il più vecchio in assoluto del meeting, togliendo un centesimo al 12″39 della sovietica Vera Komisova, ottenuto nell’edizione inaugurale del 1980.

Già ai vertici stagionali con 12″32, ha dominato la gara sulla bahamense Devynne Charlton (12″80) e sulla bielorussa campionessa europea Elvira Herman (12.85).

Quinta classificata Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro), appena sotto i 13 secondi in 12″99. L’alassina si prende la soddisfazione di precedere la polacca Pia Skrzyszowska, sesta in 13″03, mentre la bahamense Pedrya Seymour è settima in 13″51.

Gara sfortunata per la primatista italiana Elisa Di Lazzaro (Carabinieri), caduta subito dopo metà rettilineo dopo aver urtato un ostacolo.