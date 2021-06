Luca Calcagno collaborerà con la Spotornese - IVG.it

Spotorno. Luca Calcagno, dopo l’eccellente periodo trascorso nel Varazze, entra a far parte dello staff tecnico della Sportornese, personalmente scelto da Massimo Peluffo.

“Purtroppo Alessio Barone, a causa di motivi di lavoro, non poteva garantire una presenza costante e altamente qualificata – afferma Massimo Peluffo – giocoforza abbiamo dovuto prendere la decisione di avere un nuovo collaboratore tecnico e la scelta è caduta su Luca Calcagno, del quale ho avuto ottime referenze e che mi è piaciuto, per le sue idee, il modo di presentarsi, la voglia di rendersi utile, insomma la persona che fa al caso nostro”.

“Alessio Barone continuerà ad essere un sostenitore della Spotornese, anche per via della grande amicizia tra di noi – conclude Peluffo – mentre dalla prossima settimana cominceremo a pianificare la prossima stagione agonistica, andando alla ricerca dei tasselli giusti, per rendere ancor più competitiva la squadra”.