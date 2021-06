Loano, un uomo rimane incastrato sotto il trattore con la gamba: trasportato al Santa Corona - IVG.it

Loano. Brutto incidente questa mattina intorno alle 9 a Loano, dove un uomo è rimasto incastrato con la gamba sotto un trattore.

Il fatto è avvenuto in via dei Pusetti, dove dalle prime informazioni pare che l’uomo stesse lavorando nel suo terreno di proprietà.

Ad accorgersi dell’episodio i famigliari, con la figlia che subito ha contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militi della croce rossa di Loano e l’automedica.

Nonostante la dinamica faccia pensare al peggio, per fortuna l’uomo non è grave. È sempre rimasto cosciente ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona per accertamenti.