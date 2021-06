Loano, Francesco Nappi contro l'ordinanza sugli alcolici: "Serve a poco, così si penalizzano solo i locali" - IVG.it

Loano. “Devo dire che il sindaco uscente riesce sempre a prendere la decisione più sbagliata. Questa ordinanza è l’ennesima prova del suo mandato inconcludente ed inefficace che ha portato Loano in un baratro”. Così Francesco Nappi, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative, commenta la decisione del primo cittadino Pignocca di limitare la vendita di alcolici dalle 2 alle 6 del mattino.

“Questa ordinanza – aggiunge Nappi – serve a poco, in quanto se compro alcolici prima delle 22 in quantità grosse faccio peggio, e in più diamo un ennesimo colpo alle economie locali che hanno problemi pregressi già noti”.

“E poi non sarebbe meglio più pattugliamento? – si domanda – Visto che abbiamo come ausiliari della sosta nonni che facevano attraversamento pedonale, ci saranno pattuglie disponibili della polizia locale, carabinieri e polizia”.

“Noi come MIU, Movimento Italia Unita (di cui Nappi è presidente ndr), una volta depositato il nostro programma per Loano metteremo a conoscenza di tutti il piano di rilancio per la città, per le famiglie e le imprese. Ci occuperemo della raccolta rifiuti, dell’abbellimento della cittadina e della gestione dell’acqua che verrà tolta all’acquedotto San Lazzaro, visto che sembra di pagare oro e non acqua. Caso strano i componenti sono sempre amici degli amici”.

“Si deve fare amministrazione onesta e pulita, cosa dimenticata negli ultimi 10 anni”, conclude Nappi.