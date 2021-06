Loano, cambio ai vertici della Krav Maga Parabellum: Davide Carosa si dimette da presidente - IVG.it

Loano. Domenica sera, durante la riunione del consiglio direttivo della A.S.D. Krav Maga Parabellum, sono state discusse e accettate le dimissioni volontarie da presidente di Davide Carosa, cofondatore nell’agosto 2013 con il Maestro Pino Cala’ scomparso prematuramente nel gennaio 2015.

La KMP, oltre ad essere impegnata in vari settori sportivi, ha in essere progetti a tutela e prevenzione della salute in campo adolescenziale, che ha portato l’associazione anche a svolgere attività in vari istituti scolastici del comprensorio savonese. Collabora e ha collaborato con molte istituzioni, tra cui l’ASL2 Savonese, il Comando di Polizia Locale del Comune di Loano e l’OPI provinciale.

Ieri sono state fissate le date di convocazione nel mese di settembre del direttivo e dei soci per eleggere il nuovo presidente; fino alla nuova investitura Davide Carosa sarà facente funzioni.

“Ringraziamo l’ex presidente Carosa per la dedizione e le energie spese nel far crescere la nostra associazione – fanno sapere dalla Krav Maga Parabellum – energie che ci hanno permesso di instaurare collaborazioni importanti nel nostro territorio”.