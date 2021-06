"L’Invidia tornerà ai varazzini", tolto il vincolo di contemporaneità: a settembre il via ai lavori per la parte demaniale - IVG.it

Varazze. Termina col sorriso un lungo iter durato cinque anni. Tolto il vincolo di contemporaneità, a settembre partiranno i lavori di ristrutturazione della parte demaniale del famoso bar Invidia.

“Si potrà finalmente iniziare la riqualificazione della parte demaniale – spiega l’assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini – senza per forza e necessariamente partire da quella privata. Ci saranno tempi differenti”.

Altra novità importante è l’intervento sulla “passeggiata di gomma”, vicina al locale, dove verrà creata una grande piazza.

Bar Invidia. Corso Matteotti: storia, carisma, imponente simbolo di Varazze. L’assessore Piacentini ci accompagna e ci spiega la vicenda. Noi sbirciamo e riprendiamo quello che si intravede aldilà dello sbarramento: scorgiamo ancora le sedie.

Quante storie oltre questa vetrata. La movida della “Città delle donne”, quello stile unico, che ha lasciato un segno. Così forte da far riaprire il salotto buono della città. Varazze non può rinunciare a questa armoniosa icona che splende per il bianco dell’intonaco e per il suo passato.

Il bar “Invidia” di Varazze

Piacentini è orgoglioso di questo risultato: ci spiega che è stata dura ma l’obiettivo è stato centrato. E settembre è dietro l’angolo. Bar e ristorazione come da tradizione per il nuovo corso dell’Invidia, ma non si escludono novità