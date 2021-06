Ligorna, Saracco blinda Monteforte per il futuro: "Resta incatenato a noi" - IVG.it

Genova. “Per disputare un campionato di buon livello ripartiremo dalle conferme, l’80% di questo organico verrà blindato”: era stata questa la dichiarazione del direttore generale Stefano Ricci a ridosso della festa promozione del Ligorna, squadra domenica capace di imporsi con un netto 3-1 ai danni della Cairese.

Un’annata di altissimo calibro per i biancoblù che, adesso, punteranno a ripetersi anche in Serie D. La via tracciata per farlo dal dg della società è stata appunto quella di dare continuità ad un progetto nato per crescere ed essere a lungo termine, un suggerimento colto dal presidente che ha provveduto ad annunciare il primo colpo del mercato 2021.

Un grande gruppo come quello creatosi quest’anno non poteva fare altro se non ripartire dalla propria guida tecnica, quel Luca Monteforte che tanto ha stupito per attaccamento ai colori sociali e per la propria forza di volontà. Un salto di categoria che in gran parte è merito suo, una stagione incredibile conclusasi con tanti sorrisi e qualche sassolino rimosso dalle scarpe.

È così che ieri Alberto Saracco, nostro ospite in occasione dell’ultima puntata di Mixed Zone delle 19:30, ha dichiarato quanto segue: “Il mister è incatenato a noi per quanto riguarda la prossima stagione”. Un mercato delle conferme che quindi ha preso il via proprio partendo dall’allenatore, questo con l’ufficialità la quale adesso è attesa verosimilmente a breve. In seguito sono proseguiti gli elogi da parte del presidente biancoblù nei confronti del proprio tecnico, una persona definita squisita ritrovata successivamente alla separazione del gennaio 2020.

Saracco ha poi proseguito aggiungendo: “Il nostro tecnico è davvero un professionista mancato, gestisce il gruppo in maniera eccelsa manlevando la società da qualsiasi tipo di possibile grattacapo. Inoltre aiuta tutti i componenti della rosa a migliorare e migliorarsi, fattore importante da non trascurare visto il grande lavoro operato quest’anno. Faccio davvero fatica a comprendere il motivo per il quale non abbia mai allenato un club oltre la Serie D.”

È terminato in questa maniera l’intervento di Alberto Saracco, presidente del Ligorna che ha così blindato anche per la prossima stagione l’ottimo Luca Monteforte.