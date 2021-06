L'europarlamentare Alessandro Panza in visita a Laigueglia: incontro con il sindaco Roberto Sasso Del Verme - IVG.it

Laigueglia. Questa mattina il sindaco il Laigueglia, Roberto Sasso Del Verme, ha accolto in municipio l’europarlamentare Alessandro Panza.

“È un piacere ricevere gli europarlamentari nei nostri comuni, ed è anche un segnale – nota il primo cittadino – la comunità europea deve essere vicina alle esigenze dei comuni, ancora di più in un periodo storico così complesso, per questo ringrazio Alessandro Panza per la visita di oggi. Un rinnovato ringraziamento anche all’europarlamentare e capogruppo Marco Campomenosi per la sua precedente visita e per il sostegno e la vicinanza dimostrati”.

“Oggi ho incontrato il sindaco di Laigueglia, un lungo e proficuo incontro su temi europei, come ad esempio tutto gli strumenti di finanza agevolata messi a disposizione, e sui problemi di ogni giorno delle pubbliche amministrazioni, in primis la sproporzione di responsabilità che i sindaci sono costretti ad assumersi – afferma l’europarlamentare Alessandro Panza – Fare il sindaco deve essere un servizio per la comunità, ma non può trasformarsi in un martirio. Laigueglia si dimostra un’eccellenza di amministrazione che sa offrire servizi per cittadini e turisti senza lesinare sulla sicurezza. Complimenti a tutta l’amministrazione.”