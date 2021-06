Le scuole primarie di Celle e Varazze premiate con la Bandiera Verde - IVG.it

Celle Ligure. Quando il rispetto per l’ambiente porta buoni frutti. Ci hanno provato gli alunni delle scuole primarie di Celle e Varazze che, per questo, sono stati premiati con la Bandiera Verde per aver creduto in un progetto che ha visto una stretta collaborazione tra più forze.

Maturano le fragole nell’orto alle spalle della primaria di Celle. Le hanno piantate i bambini che hanno lavorato a questo importante progetto, fatto anche di disegni, di idee, del lavoro di un anno scolastico. Un orto di erbe aromatiche e piante vicino agli alberi e alle ginestre da curare in questo fazzoletto di terra dove si insegna e si impara il rispetto per l’ambiente.

Fa bella mostra di sè il lavoro per il progetto “Eco Schools 2021” sviluppato dalle classi quarta A e B della scuola primaria “A. Baodo” di Celle Ligure dell’istituto comprensivo “N. Mandela”. Un impegno sviluppatosi nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 nonostante le evidenti difficoltà legate al periodo “Covid” e che ha visto anche la collaborazione del gruppo “Carabinieri della Biodiversità”.

Orgogliose del riconoscimento tutte le insegnanti che hanno illustrato a IVG.it il senso di questo percorso e la bravura dei loro alunni. Abbiamo parlato con Rossella, Silvia, Maura. Una grande mano l’hanno data anche Barbara e Sebastiano, i collaboratori scolastici.

C’era anche Michela della Ludoteca Mago Merlino che si è occupata del piccolo orto. Poi il Comune che ha creduto in questo lavoro sull’ecologia.

Alle scuole primarie di Celle e Varazze la Bandiera Verde

Un momento importante per Celle e la vicina Varazze, anch’essa premiata per la bravura della classe seconda A della primaria “Giuseppe Massone”: il prestigioso riconoscimento è stato consegnato da Albina Savastano, referente ligure Fee per il progetto “Eco Schools”.