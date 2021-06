Lavori in corso a Millesimo: completata la rotatoria di via Trento e Trieste ed i marciapiedi di via Marconi e viale 9 Novembre - IVG.it

Millesimo. In attesa di conoscere i dettagli del progetto per la nuova scuola dell’infanzia e per la riqualificazione di viale Mameli, che saranno presentati la prossima settimana, a Millesimo “fervono i lavori” in ambito di viabilità.

La nuova rotatoria di via Trento e Trieste è ormai completata. Secondo il sindaco Aldo Picalli, si tratta di “un grande miglioramento per la viabilità del paese” e un’opera “che valorizza anche l’appartenenza di Millesimo all’associazione ‘Città del Tartufo’. Nei prossimi giorni sarà aggiunto un po’ di verde, ma il lavoro può considerarsi concluso”.

E sono terminati anche i lavori per il marciapiede di via Marconi: “Il camminamento necessitava di un’importante sistemazione”.

Analogamente, sono conclusi i lavori di sistemazione del marciapiedi sul lungo fiume nel tratto più ammalorato, all’altezza di viale 9 Novembre.

Infine, iniziano oggi i lavori di asfaltatura di alcune strade comunali, cioè via Martiri della Libertà e via Piani della Madonna.