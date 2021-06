L'appello di Ciangherotti (FI) al direttore generale Asl2: "Accelerare la vaccinazione per i giovani" - IVG.it

Albenga. “Meglio tardi che mai. Sono contento che, dopo mesi di battaglie e richieste, finalmente, anche nell’Asl2 savonese, sia consentito agli over ’60 la possibilità di scegliere la vaccinazione con Pfizer-Moderna senza più l’obbligo di farsi inoculare Astrazeneca”.

“Questa è una vittoria di civiltà per una battaglia che con impegno ho combattuto, da subito, nel mio piccolo a favore anche della mia categoria professionale, proprio perché ha ricondotto la libertà di scelta di un paziente sui valori sanciti dalla Costituzione. Al di là dei tanti difetti di comunicazione sul vaccino anglo-svedese, per il quale ci sono state ‘dieci raccomandazioni diverse’, per via di una sperimentazione in corsa”.

Inizia così il video-appello, via Facebook, del consigliere comunale di Forza Italia ad Albenga Eraldo Ciangherotti diretto al direttore generale di Asl2 Marco Damonte Prioli, con la precisa richiesta di “accelerare la campagna vaccinale, in particolare per quanto riguarda i giovani”.

“Adesso, però, – ha proseguito Ciangherotti, – perdura il caos vaccini. Dopo la recente morte di Camilla, la ragazza 18enne ligure ricoverata al San Martino di Genova dopo una trombosi post vaccino con AstraZeneca il 25 maggio nell’Open Day per gli over 18, ecco che molti giovani, soprattutto di sesso femminile non intendono fare la seconda dose di Astrazeneca”.

“Numerosi di loro, richiedono la Vaccinazione mista: chi ha ricevuto la prima dose AstraZeneca vorrebbe chiedere di fare il richiamo con un vaccino a mRna, Pfizer-BioNtech o Moderna ma ciò non è possibile perchè la piattaforma di gestione online delle prenotazioni dei vaccini non consente ai giovani di anticipare la seconda dose con un altro tipo di vaccino”, ha aggiunto ancora.

“Chiedo pertanto al Direttore generale Asl2 Marco Damonte Prioli di darsi da fare per favorire tempestivamente i giovani nella vaccinazione. Non possiamo permetterci ritardi nel raggiungere l’obiettivo dell’immunizzazione dell’80% dei vaccinabili previsto entro settembre dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid Generale Francesco Figliuolo”, ha concluso il consigliere ingauno di Forza Italia.