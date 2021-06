L'Amatori Pallacanestro Savona conosce la prima sconfitta stagionale - IVG.it

Vado Ligure. L’Amatori Savona si ferma a Castelnuovo Scrivia, dove non riesce a superare le piemontesi inciampando così nella prima sconfitta della stagione.

Biancorosse che, a discapito di quanto ci avevano abituato, iniziano bene sia in attacco che in difesa dove dettano i ritmi del gioco senza andar troppo in affanno, arrivando così alla prima sirena in vantaggio 8-16.

Secondo periodo dove poco cambia. I ritmi sono sempre frenetici e le liguri iniziano a pagare un po’ la troppa frenesia, tanto da subire un parziale di 6-0 ad 1’30” dalla fine del quarto che non permette di andare negli spogliatoi con un margine di vantaggio più convincente e rassicurante rispetto ai 3 punti a metà partita (22-25).

Al rientro dagli spogliatoi le liguri non sembrano aver captato quanto comunicato da coach Dagliano, sono disorientate specialmente in difesa dove concedono un sacco di secondi tiri, ma grazie ad una super Picasso (17 per lei alla fine) riescono a tener botta e finire sempre in vantaggio il terzo quarto sul punteggio di 41-43.

Il quarto periodo sembra iniziare nel migliore dei modi con Pregliasco che suona la carica e con un parziale 7 a 0 tutto suo porta le ospiti avanti di 9 lunghezze, ma ecco che le piemontesi dall’alto della loro esperienza alzano l’intensità, intensità che le pappagalline non riescono a pareggiare tanto da farsi passare davanti a 3’ dalla fine del match. A questo punto inizia una scorribanda generale dove le liguri provano a vincerla ma il caldo, la stanchezza e il nervosismo la fanno da padrona e quando la sirena finale suona il tabellone recita 60-55.

“Speravamo non arrivasse mai, ma la sconfitta è arrivata anche per noi, partita difficile per via del caldo e dell’alto tasso di talento mostrato dalle avversarie, ma era una partita alla nostra portata ed è per questo che c’è rammarico. Da martedì di nuovo in palestra a lavorare pensando alle ultime due finali che vincendole ci permetterebbero di arrivare al primo posto” dicono dallo staff tecnico biancorosso.

Prossimo incontro domenica 6 giugno alle ore 18,15 al pallone Geodetico di Vado contro Granda College Cuneo.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 12ª giornata:

Castelnuovo Scrivia – Amatori Pallacanestro Savona 60-55

(Parziali: 8-16; 22-25; 41-43)

Castelnuovo Scrivia: Repetto 5, D’Angelo 11, Ferrari Ne, Mariannini Ne, Caracciolo Ne, Bracco 4, Colli 7, Serpellini 4, Bernetti 19, Sangan 3, Bassi, Francia 7. All. Pani. Ass. Balduzzi – Bolognesi.

Amatori Pallacanestro Savona: Revetria Ne, Tosi 1, Pregliasco 7, Poletti 3, Guidetti Ne, Quercia Ne, Sansalone 2, Picasso 17, Paleari 8, Leonardini 8, Zappatore 9. All. R. Dagliano Ass. Cacace – Faranna.

Arbitri: Sarzano (Casale Monferrato) e Bussetti (Valenza).

La classifica: Amatori Pallacanestro Savona 22, Sardex Torino Teen Basket 20, Granda College Cuneo 14, Basket Pegli 12, Cima Pallacanestro Torino Young 10, Polisportiva Pasta 8, Castelnuovo Scrivia 8, Bonprix Biellese 2.