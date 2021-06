Laigueglia, linea dura contro bevande alcoliche in aree pubbliche e bottiglie di vetro o lattine - IVG.it

Laigueglia. Sono entrate in vigore su tutto il territorio del Comune di Laigueglia due ordinanzeurgenti emesse dal sindaco Roberto Sasso del Verme: la prima emessa contro l’abuso di alcolici e superalcolici in aree pubbliche o aperte al pubblico, che ne disciplina il consumo nella fascia oraria che va dalle ore 21.00 alle ore 6.00; la seconda contro la detenzione di contenitori di vetro e lattine in aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di pubbliche manifestazioni.

Tali divieti non vengono applicati all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree esterne di pertinenza dell’attività. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative e la confisca relativa alle violazioni.

“I provvedimenti si rendono utili nel tentativo di prevenire e arginare il fenomeno dell’abuso di alcolici da parte di soggetti, per lo più giovani, nelle ore serali e notturne fuori dai locali pubblici, spesso associato a schiamazzi e danneggiamenti” afferma il sindaco di Laigueglia.

“Fenomeni di inciviltà che si verificano più frequentemente nelle grandi città, ma che sporadicamente possono accadere anche nelle piccole realtà turistiche come la nostra, arrecando molestia e disturbo agli altri fruitori degli spazi pubblici, soprattutto nel periodo estivo, in concomitanza con la stagione turistica” conclude.