La Uil propone il convegno online su "Condivisione e conciliazione tempi di vita e di lavoro nel Terziario" - IVG.it

Liguria. Si svolgerà mercoledì 23 giugno 2021 dalle 9,30 alle 11,30 il convegno organizzato dalla Uiltucs della Liguria dal titolo “Condivisione e conciliazione tempi di vita e di lavoro nel Terziario, quali strumenti, quali opportunità”, alla presenza della segretaria nazionale Uil Ivana Veronese.

“In Liguria nei primi mesi del 2020 ci sono stati 59.000 contratti in meno – spiegano dal sindacato – Le assunzioni al femminile sono state 43.073 contro le 68.283 del 2019 con una contrazione del 36%. Possedere un lavoro dignitoso, adeguatamente remunerato, rispondente alle competenze, contribuisce al benessere delle persone, così come un’equa distribuzione degli impegni lavorativi, che consenta di conciliare tempi di lavoro e di vita familiare e sociale. Purtroppo la perdita del lavoro ha interessato in Italia soprattutto i settori del terziario che, tradizionalmente, impiegano più personale femminile (persi circa 1,5 milioni di posti di lavoro nel settore dei servizi di mercato a causa della crisi). Nel nostro Paese, secondo l’Istat, risulta occupato circa il 48,6% delle donne contro il 50,1% del periodo precedente alla pandemia”.

“Queste differenze si sono ampliate nel periodo di crisi pandemica – spiega Cristina D’Ambrosio, segretaria regionale Uiltucs Liguria, che terrà la relazione introduttiva – Tuttavia ciò ha anche stimolato nuovi processi di riorganizzazione del lavoro con l’utilizzo di nuove tecnologie e modalità. Gli impatti più negativi sull’occupazione sono soprattutto sulla componente giovanile e femminile. L’occupazione delle donne è più precaria, e meno supportata socialmente, nonostante gli attuali sforzi delle istituzioni in ambito di ammortizzatori sociali, implementazione dei congedi straordinari Covid, parentali e per invalidità Legge 104/92, bonus babysitter e badanti, lavoro agile. Gli scarsi servizi sociali a sostegno del lavoro di cura di persone e famiglie non agevolano la condizione lavorativa e di vita delle lavoratrici e dei lavoratori. Occorre una forte azione da parte di tutte le parti in gioco per attuare misure volte a rilanciare nei prossimi mesi l’occupazione, soprattutto quella femminile”.

Prenderanno parte al convegno: Sheeba Servetto, segretaria regionale di Uil Liguria; Riccardo Serri, segretario generale di Uiltucs Liguria; Laura Amoretti, consigliere alle parità di Regione Liguria; Laura Notarianni, responsabile processo servizi utenze, ispettorato territoriale di Genova; Mabel Riolfo, consigliere regionale membro della seconda e quinta commissione; Luisa Cecchi Famiglietti, presidente di Terziario Donna Ascom Confcommercio; Giovanni Gastaldi, dell’area relazioni industriali e responsabile servizio giurisprudenza del lavoro di Confindustria Genova; Roberto De Lorenzis, presidente regionale di Confprofessioni Liguria; Francesca Recine della giunta provinciale di Confesercenti Genova; Priscilla Dusi, psicologa del lavoro. Chiude i lavori la segretaria nazionale Ivana Veronese. Modera il dibattito Giada Campus, responsabile dell’ufficio stampa Uil Liguria.

