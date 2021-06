"La passione della libertà": lo storico savonese Pier Franco Quaglieni presenta il suo nuovo libro - IVG.it

Savona. Lunedì 7 giugno alle ore 18 sulla pagina Facebook del Centro “Pannunzio”, il prof. Pier Franco Quaglieni presenterà, in dialogo con l’editore Francesca Mogavero e il saggista Salvatore Vullo, il suo nuovo libro “La passione della libertà”, Buendia Books.

Un libro controcorrente su temi divisivi come etica, religione, aborto, episodi storici discussi, liberalismo e fascismo, difesa della proprietà privata e ritratti tra gli altri di Ceronetti, Daverio, Frassati, Missoni, Mila, Pansa, Ostellino, Ghidetti, il Cardinal Ravasi, conosciuti personalmente dall’autore savonese.

Il libro è completato da ricordi di vita, non banali e indicativi del malcostume odierno, a Torino, in Liguria e in altre città. Un libro destinato a far molto discutere per le tesi anticonformiste di uno degli storici italiani più liberi che è anche semplice e accattivante come giornalista nel suo linguaggio chiaro e comprensibile ai lettori.