La Pallavolo Carcare perde la B2 senza retrocedere, si ripartirà dalla D - IVG.it

La Pallavolo Carcare dovrà rinunciare alla B2. La mancanza di sponsor ha costretto il club valligiano a rinunciare alla categoria a favore del Capannori, società toscana che ha acquisito i diritti. Una rinuncia di questo tipo era già avvenuta nel 2017.

Grande rammarico, dunque, non solo in Val Bormida ma nella provincia in generale visto che Carcare ha rappresentato la punta di diamante del movimento. Sconforto dettato anche dalla grande cavalcata delle ragazze di coach Battistelli in questa stagione. Ripartendo da un’annata nella quale la salvezza fu ottenuta solo per il blocco delle retrocessioni dettato dalla scoppio della pandemia, le biancorosse sono state protagoniste di un 2021 di livello e sono state in grado di dar battaglia su tutti i campi, approdando ai quarti di finale del torneo.

Nel futuro, ci sarà un campionato di Serie D con una rosa in parte rinnovata. La società non ha ancora reso noto se sarà Alberto Battistelli a sedere sulla panchina biancorossa l’anno prossimo.