La Pallavolo Carcare fa suo il titolo territoriale di divisione femminile in una finale tutta biancorossa - IVG.it

Carcare. Un’altra formazione della Pallavolo Carcare conquista il titolo territoriale.

Questa volta, dopo il traguardo raggiunto dalla formazione dell’Under 15 maschile e quello della divisione maschile, si aggiunge quello della divisione femminile.

“La finale ha avuto un sapore un po’ strano, tra il dolce e l’amaro dettato dalla novità proveniente dalla nuova formula della Coppa Italia di categoria – commentano dalla società – in quanto a contendersi l’ambito titolo, che da accesso alla fase regionale, sono state due formazione della nostra società perché sia la formazione di Seconda Divisione, Quidam, e sia quella di Prima Divisione Conad avendo vinto i rispettivi gironi si sono quindi trovate nella sfida fratricida”.

Una sfida che ha originato una bella gara dai parziali eloquenti: dopo un primo set dalla partenza equilibrata, la formazione Conad, retta da mister Fazio, ha iniziato a prendere le distanze aggiudicandosi il primo set con un secco 25 a 15.

Questo risultato poteva far leggere la restante gara con una certa serenità alla squadra di Prima Divisione, ma così non è stato. La formazione della Quidam con il mister Loru, benchè soccombente, ha però trovato l’energia e la lucidità di gioco riuscendo a mettere in difficoltà le stesse loro compagne, oggi avversarie di gara, originando due set molto tecnici e dal buon gusto di gioco, conclusi sempre a favore del Conad però con i parziali rappresentativi della dinamica di gioco, ovvero 26-24.

“Bisogna ammettere che in quest’anno sportivo un po’ tediato e anomalo, è emersa la buona salute della società che si arricchisce con ben tre titoli territoriali – dichiarano i dirigenti valbormidesi -. Ora si apre una nuova avventura per le ragazze della Prima Divisione che domenica 4 luglio in quel di Cogoleto dovranno affrontare, nella sfida della conquista del titolo regionale, le altre formazioni che hanno superato i loro rispettivi campionati: la Despar Express Masone Vallestura (Comitato Genova Centro) ed il Volley Sestri Levante (comitato territoriale Levante).