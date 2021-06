La Croce Bianca di Noli assume due militi-soccorritori per l'estate - IVG.it

Noli. La Croce Bianca di Noli cerca due militi-soccorritori da assumere a tempo pieno per tre mesi.

Per cercare di sopperire alla mancanza di militi e far fronte al periodo estivo (che a Noli è “sempre critico per l’affluenza dei turisti e dei proprietari delle seconde case”), la pubblica assistenza nolese ha pubblicato un bando per l’assunzione a tempo pieno per tre mesi di due militi-soccorritori (categoria C1) così come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di Anpas.

Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Croce Bianca di Noli. Gli interessati possono richiedere il modulo di domanda contattando la segreteria.

Le domande vanno presentate entro le 13 del 14 giugno.