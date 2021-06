Juniores: Nicolò Reghin campione regionale sulla distanza degli 800 metri - IVG.it

Genova. Si sono tenuti a Genova Sturla, presso il campo di Villa Gentile, i campionati regionali assoluti individuali.

Ventiquattro gli atleti in gara sugli 800 metri, sabato 30 maggio. Tra di essi, nove juniores.

Il titolo di campione regionale ligure categoria Juniores è stato conquistato da Nicolò Reghin. Classe 2002, cresciuto nell’Atletica Ceriale San Giorgio, è ora tesserato per la Trionfo Ligure.

Nicolò ha primeggiato con il tempo di 1’57″63, precedendo sul podio Martin Giudice (Atletica Sanremo) e Marco Cutrupi (Gruppo Città di Genova).

L’albenganese è giunto addirittura terzo assoluto, alle spalle dei due senior Andrea Del Sarto (Atletica Spezia Duferco), primo in 1’55″95, e Gabriele Scarrone (Atletica Alba Docilia), secondo in 1’57″21. Grande soddisfazione per i suoi allenatori Andrea Verna e Adina Navradi.

