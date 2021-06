Jill Cooper porta il Super Jump ad Albenga: l'incasso è per la Croce Bianca - IVG.it

Albenga. Un evento sportivo è in arrivo sabato 12 giugno ad Albenga: Freedom + MasterClass Super Jump con la personal trainer Jill Cooper.

Il programma si aprirà alle ore 9 con Freedom: una camminata di riscaldamento guidata da Jill Cooper che, con l’utilizzo di cuffiette, parlerà anche dei monumenti di Albenga.

Alle ore 10 al via la Masterclass Super Jump in piazza San Michele: ognuno avrà a disposizione un trampolino e verrà guidato da Jill e da altri insegnanti.

Il Super Jump è l’innovativo metodo di allenamento ideato da Jill Cooper che prevede l’utilizzo di un trampolino elastico di nuova generazione sul quale, a ritmo di musica, si svolgono esercizi e salti senza mai scendere dalla pedana.

Iscrivendosi si avrà a disposizione: cuffie per la passeggiata, t-shirt e il trampolino utilizzato per gli esercizi. La quota di partecipazione è di 25 euro ed il ricavato (tolte le spese) andrà alla Croce Bianca di Albenga.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Ad Albenga ancora una volta lo sport si coniuga con la cultura. L’evento Super Jump, infatti, vedrà Jill Cooper, una famosa e seguitissima personal trainer, a guidare i partecipanti in una camminata di riscaldamento nel nostro straordinario centro storico. Jill, grazie al prezioso supporto dell’Associazione Tra le Torri, farà una breve descrizioni degli edifici storici che lo stesso custodisce perché Albenga è un vero e proprio museo a cielo aperto. Sarà l’occasione per i nostri concittadini e visitatori che vorranno partecipare all’evento per divertirsi e fare attività fisica il tutto nella suggestiva cornice storico-culturale del centro storico di Albenga”.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Albenga e la collaborazione dell’Associazioni Tra Le Torri. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Carmen al 3454646413.

La locandina dell’evento