Italian Open Water Tour, è iniziata settimana scorsa l'impresa sportiva e solidale di Marcella e Alessandro per aiutare la ricerca - IVG.it

Liguria. Una regione splendida e ricca di paesaggi mozzafiato, un territorio impreziosito da cittadine e borghi ospitali pronti ad accogliere a braccia aperte Marcella ed Alessandro, duo affiatato pronto a far appassionare tutta l’Italia al progetto “#MiFidoDiTe“, iniziativa promossa proprio dai due nominativi citati in precedenza.

L’esordio di questo progetto risale in realtà al 15 settembre 2019, data in cui Alessandro Mennella e Marcella Zaccariello hanno partecipato alla terza tappa dell’Italian Open Water Tour, nuotando sette chilometri in mare aperto, da Finale Ligure a Noli legati l’uno all’altra (da coscia a coscia) con una corda di soli 50 centimetri. Essendo affetto dalla Sindrome di Usher, malattia rara che si manifesta con sordità alla nascita e una progressiva perdita della vista, nel compiere l’impresa il ragazzo si è affidato totalmente alla propria compagna di nuoto, gesto che ha spinto Marcella a battezzare proprio come #MiFidoDiTe la nuotata e la raccolta fondi associata.

Da qui è nata la voglia di partecipare alla manifestazione in pianta stabile, con i due che quest’anno prenderanno infatti parte all’intera edizione dell’Italian Open Water Tour. Settimana scorsa Alessandro e Marcella hanno anche compiuto il proprio esordio nel suggestivo scenario delle Isole Eolie, un’esperienza che l’addetta alla comunicazione della Rare Partners ha scelto di raccontare attraverso le proprie dichiarazioni: “Ho avuto bisogno di un giorno per far defluire tutte le emozioni, ritrovare un battito regolare e mettere a fuoco ogni singolo dettaglio della giornata di ieri.”, così ha iniziato il proprio racconto Marcella.

Successivamente quest’ultima ha poi proseguito aggiungendo: “6km di gioia, di commozione, di ascolto. La tensione che bracciata dopo bracciata si distende fino a sciogliersi completamente quando vedo Ale sereno, concentrato nella sua nuotata fluida. Al ritorno il mare ci invita ad un piccolo ballo, qualche scontro, un paio di gomitate che definirei “nella norma”. La corda questa volta vuole dire la sua, si muove, scivola, interrompe il nostro ritmo per farsi riprendere; gli ultimi 300 metri decido di lasciarla scappare via del tutto sapendo che il moschettone di sicurezza continuerà a tenerci legati.”

Infine l’addetta alla comunicazione e al fundraising della no profit Rare Partners, società che dal 2010 è impegnata nello sviluppo di nuove terapie per le malattie rare, ha terminato il racconto della splendida esperienza vissuta in questa maniera: “Sotto di noi un fondale da togliere il fiato e intorno a noi un paesaggio di una bellezza sconvolgente che, verso la fine, mi scatenano una commozione forte che non riesco a trattenere. Lascio Vulcano con un grande senso di gratitudine. Sono grata a questo progetto che allarga ogni giorno la cerchia degli amici, dei sentimenti, delle emozioni forti, delle cose belle. Grazie per i messaggi, il tifo, la vicinanza.”

La partecipazione all’Italian Open Water Tour è stata inoltre definita da Alessandro Mennella e Marcella Zaccariello una maratona che guarda al domani, una sincera metafora del vivere, con cuore a mille, orizzonti da esplorare dentro e fuori dall’acqua. Inoltre vi è un “diario di bordo” speciale, ovvero la muta del nuotatore affetto dalla Sindrome di Usher, indumento che indosserà e utilizzerà per accogliere le firme dei donatori, con l’obiettivo di riempirla tappa dopo tappa fino all’ultimo frammento di stoffa.

Il prossimo impegno del duo sarà adesso domenica 20 giugno, con il Lago di Monate (in provincia di Varese) a fare da scenario alla seconda impresa. Appuntamento invece fissato domenica 12 settembre per conoscere e sostenere i due swimmer, pronti a tornare in Liguria per avventurarsi nelle acque al largo di Noli.