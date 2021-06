"Insieme per ripartire", TPL Linea e "Le Caravelle": torna il servizio navetta - IVG.it

Ceriale. TPL Linea annuncia che, a partire da sabato 12 giugno 2021, verrà riattivato il servizio di collegamento fra la stazione ferroviaria di Albenga e il parco acquatico “Le Caravelle” di Ceriale.

Si conferma, anche quest’anno, la fermata presso S. Rocco (Ceriale).

Titoli di viaggio utilizzabili:

– biglietto unico di andata e ritorno (sia per la partenza dalla Stazione FF.SS. di Albenga, sia dalla fermata di Ceriale San Rocco), contraddistinto dal colore verde e dai loghi TPL/Caravelle, venduto dalla rivendita della stazione FS di Albenga e dal personale TPL, al costo di € 3,00. Il biglietto dovrà essere obliterato al momento della salita, un’unica volta;

– biglietto valido per il solo viaggio di ritorno, contraddistinto dal colore bordeaux e dai loghi TPL/Caravelle, venduto dal personale TPL, al costo di € 1,50. Il biglietto dovrà essere obliterato al momento della salita.

“Insieme per ripartire” è lo slogan scelto dall’azienda di trasporto savonese per sugellare la rinnovata collaborazione con il parco acquatico e il servizio navetta per i visitatori dell’attrazione estiva cerialese.

Ecco gli orari: