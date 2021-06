Infortunio sul lavoro in un ristorante a Varazze, donna ferita ad una mano - IVG.it

Varazze. Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi in un ristorante a Varazze, in via dei Milanesi.

Secondo quanto appreso, intorno alle 16 e 30, la dipendente del locale è rimasta ferita in maniera grave ad una mano, mentre stava operando con un macchinario in vista dell’apertura serale dell’esercizio.

Restano ancora da appurare le cause esatte dell’incidente.

Immediato è scattato l’allarme e la richiesta di soccorso, con l’arrivo sul posto della Croce Rossa varazzina, dell’automedica del 118 e dei vigili del fuoco.

La donna avrebbe perso molto sangue e le sue condizioni sono state subito giudicate gravi dai sanitari intervenuti al ristorante. Nella dinamica dell’infortunio la mano è rimasta incastrata nel macchinario, in fase di smontaggio da parte dei pompieri.

Per lei è stato disposto il trasferimento in ospedale, fortunatamente in codice giallo. Dopo il trasportato presso il San Paolo di Savona la donna sarà sottoposta ad un intervento chirurgico di ricostruzione della mano infortunata.