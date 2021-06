Incidente sull'Aurelia a Loano, un ferito: traffico in tilt - IVG.it

Loano. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla via Aurelia a Loano, all’altezza dell’ultimo passaggio a livello prima del confine con Pietra Ligure.

Il conducente di uno scooter è rimasto ferito a seguito di una caduta, pare non sia stato coinvolto nessun altro veicolo o mezzo in transito.

Il sinistro si è verificato intorno alle 17 e 30.

Sul posto sono intervenuti personale sanitario e 118: le condizioni dell’uomo alla guida dello scooter non sono giudicate gravi. E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Grossi disagi, invece, alla viabilità sulla via Aurelia, rimasta bloccata in entrambe le direzioni per consentire le attività di soccorso.

Uno stop forzato alla circolazione che si somma alle consuete code delle ultime settimane che caratterizzano i tratti di Aurelia per il caos autostrade. Il traffico è andato letteralmente in tilt e ci vorrà ancora parecchio tempo per smaltire l’ulteriore blocco viario provocato dall’incidente.