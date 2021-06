Incidente sulla pista di motocross a Sassello, 50enne soccorso con l'elicottero - IVG.it

Sassello. Incidente nella tarda mattinata di oggi sulla pista di motocross a Sassello, tornata ad ospitare nei suoi tracciati motociclisti esperti ma anche principianti.

Secondo quanto appreso, intorno alle 12.30, un 50enne sarebbe andato dritto ad una curva del circuito, finendo a terra. Una caduta rovinosa che ha fatto scattare subito l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Sassello e l’automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale.

Il motociclista è stato quindi trasferito con l’elicottero all’ospedale San Martino di Genova.

Stando a quanto riferito ha riportato un trauma toracico ed altre ferite-contusioni sul resto del corpo, tuttavia le sue condizioni non sono giudicate gravi e non sarebbe in pericolo di vita a seguito dell’incidente.