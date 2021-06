Incidente nella notte a Spotorno, auto si schianta in curva - IVG.it

Spotorno. Un incidente si è verificato questa notte a Spotorno qualche minuto prima dell’una.

Un automobilista di 30 anni, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della propria vettura sulla strada che dal casello autostradale scende in paese.

L’uomo, in una curva, è andato a schiantarsi con l’auto contro la parete rocciosa. Fortunatamente nell’impatto non ha riportato gravi ferite.

Subito soccorso da un’ambulanza della Croce Bianca di Spotorno, è stato medicato sul posto senza essere trasportato in ospedale.

Sono intervenuti anche i carabinieri.