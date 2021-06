Incidente in A10, un ferito in ospedale: disagi alla viabilità - IVG.it

Celle Ligure/Albisola. Aggiornamento ore 19.19 Non si registrano più code lungo il tratto interessato dall’incidente. Al momento, quindi, la viabilità è tornata regolare. Fine degli aggiornamenti

Aggiornamento ore 18.55 Sono diventati sei i chilometri di coda tra Celle e Arenzano. Il motociclista è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Aggiornamento ore 18.25 Il traffico al momento scorre sulla sola corsia di marcia. Autostrade, per chi viaggia in direzione Ventimiglia, consiglia l’uscita a Varazze per poi rientrare in autostrada da Albisola.

È avvenuto intorno alle 17.30 di questo pomeriggio l’incidente che avrebbe coinvolto un motociclista in viaggio sull’autostrada A10 tra Celle Ligure e Albisola (direzione Ventimiglia).

L’episodio si è verificato all’interno della galleria Cassisi (al km 33+900). Sul posto sono subito intervenuti i militi della Croce Verde di Albisola, il personale di Autostrade, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Al momento non è ancora chiara la dinamica del sinistro. I soccorritori stanno prestando le prime cure al centauro. Lungo il tratto interessato dall’incidente si registrano 4 chilometri di coda.