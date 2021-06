Incidente in A10, coinvolto un motociclista: quattro chilometri di coda tra Celle e Albisola - IVG.it

Celle Ligure/Albisola. Aggiornamento ore 18.25 Il traffico al momento scorre sulla sola corsia di marcia. Autostrade, per chi viaggia in direzione Ventimiglia, consiglia l’uscita a Varazze per poi rientrare in autostrada da Albisola.

È avvenuto intorno alle 17.30 di questo pomeriggio l’incidente che avrebbe coinvolto un motociclista in viaggio sull’autostrada A10 tra Celle Ligure e Albisola (direzione Ventimiglia).

L’episodio si è verificato all’interno della galleria Cassisi (al km 33+900). Sul posto sono subito intervenuti i militi della Croce Verde di Albisola, il personale di Autostrade, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Al momento non è ancora chiara la dinamica del sinistro. I soccorritori stanno prestando le prime cure al centauro. Lungo il tratto interessato dall’incidente si registrano 4 chilometri di coda.

Aggiornamenti in corso.