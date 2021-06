Incentivi Italia è sponsor del Parma Calcio - IVG.it

Incentivi Italia, azienda che si occupa di far ottenere contributi a fondo perduto per le aziende e bonus per le famiglie, sarà al fianco del Parma Calcio.

L’azienda fondata da Claudia Ghiso è riuscita a ottenere questo importante risultato grazie al lavoro e all’impegno nel campo dei contributi a fondo perduto e del sostegno alle imprese. Questa è la dimostrazione che anche una mamma lavoratrice può raggiungere traguardi importanti attraverso la creazione della sua idea imprenditoriale.

Quello di Incentivi Italia, con il suo team tutto al femminile, può essere quindi un esempio per tutte le donne e mamme che intendono avviare la propria attività. Ad oggi sono molteplici le possibilità di ottenere contributi a fondo perduto per sostenere l’imprenditoria femminile e oggi più che mai le donne possono dare il proprio contributo alla ripresa economica del paese.

Per sviluppare la propria idea di business e ricevere il sostegno delle consulenti di Incentivi Italia si può compilare la sezione Contatti del sito internet www.incentiviitalia.com.