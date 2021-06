In Valbormida incontro tra gli amministratori locali aderenti ai comitati di "Cambiamo!" - IVG.it

Valbormida. “Ieri, in occasione della visita dell’assessore Ilaria Cavo in Valbormida abbiamo organizzato un incontro con gli amministratori aderenti al comitato Cambiamo! Valbormida”. Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale e capogruppo di Cambiamo in Regione Angelo Vaccarezza.

“Una riunione – spiega – volta a sottolineare ulteriormente la determinazione a proseguire insieme il progetto del movimento del Presidente Toti”.

“Importante la presenza di tanti amministratori in rappresentanza del comitato promotore di cui fanno parte: il Presidente della Provincia e Sindaco di Calizzano Pier Angelo Olivieri, il Sindaco di Bormida e Coordinatore del Comitato, Daniele Galliano, il Sindaco di Giusvalla Marco Perrone, il Sindaco di Mallare Flavio Astiggiano, il Sindaco di Dego Franco Siri, il Sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini, il Sindaco di Cengio Francesco Dotta, il Sindaco di Piana Crixia Massimo Tappa, il Sindaco di Roccavignale Amedeo Fracchia, il Vicesindaco di Cosseria Tamara Urru, il Vicesindaco di Pallare Cristina Lagorio, il Vicesindaco di Carcare Franco Bologna, il Vicesindaco di Bardineto Mario, l’ Assessoore di Dego Antonella Drago, l’ Assessore di Bardineto Serena Zunino, l’ Assessore di Millesimo Alessandra Garra e il consigliere di Calizzano Franco Verzello”.