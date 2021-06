In tasca nascondeva 21 dosi di cocaina pronta da vendere: arrestato 23enne - IVG.it

Vado Ligure. Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Vado Ligure hanno arrestato un albanese di 23 anni (M.G.) per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: è stato trovato con 21 dosi da mezzo grammo di cocaina pronte per la vendita e una somma di denaro ricavata da una precedente azione illegale correlata.

L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato controllato nell’ambito di un servizio di prevenzione predisposto per vigilare i luoghi di maggior aggregazione tra i giovani di Vado Ligure e far sì che la ritrovata libertà di questi giorni non degeneri in episodi di disordine e microcriminalità.

In particolare, il 23enne si aggirava tra i giovani nei pressi dei locali ubicati lungo la passeggiata che costeggia l’Aurelia, ma con nessuno di questi pareva avere confidenza e per i Carabinieri della Stazione era un volto nuovo. I militari hanno deciso così di effettuare il controllo dal quale risultava che l’uomo fosse sprovvisto dei documenti d’identità e privo di titolo di soggiorno. Il suo atteggiamento è diventato sempre più impaziente durante il controllo tanto che è stata notata una sua eccessiva attenzione verso il contenuto di una tasca dei pantaloni, che continuava nervosamente a cercare con lo sguardo.

Il motivo di quel comportamento è stato scoperto poco dopo durante la perquisizione personale quando i Carabinieri hanno scoperto 21 dosi da mezzo grammo di cocaina pronte per la vendita, occultate dentro un pacchetto di sigarette. L’uomo è stato trovato in possesso anche di una somma di 300 euro in contanti che, in assenza di attività lavorativa e visto il taglio delle banconote, è apparso come il frutto dello spaccio. Per questo motivo M.G. è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e portato in caserma in attesa dell’udienza di convalida che si terrà quest’oggi presso il Tribunale di Savona con rito per direttissima.

Proseguiranno i controlli e i servizi di prevenzione dei Carabinieri di Savona, che sono stati intensificati per il periodo estivo per tutelare il corretto svolgimento dei momenti di aggregazione post lockdown. Nella mattinata odierna la Stazione Carabinieri di Savona ha dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dall’autorità giudiziaria nei confronti di due individui per i quali i militari, nell’ambito dei servizi di perlustrazione, avevano accertato violazioni alle prescrizioni imposte dalle misure restrittive cui erano sottoposti.