In giro per Savona con coltello e hashish: denunciato - IVG.it

Savona. Ieri sera, a Savona, è stato denunciato un cittadino di origine magrebina (A. G.) con l’accusa di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e, per quanto riguarda lo stupefacente, è stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura. Infatti, è stato trovato in possesso di un coltello e di una modesta quantità di hashish.

L’operazione è stata condotta dalla polizia di Stato in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Genova, specializzati in controllo del territorio. Durante il servizio straordinario di prevenzione sono stati svolti controlli in diverse zone della città che hanno permesso di identificare una cinquantina di persone e diversi veicoli.

Le aree interessate sono state: Piazza Sisto IV, Piazza Maestri dell’Artigianato, Via delle Trincee e le zone limitrofe alla stazione ferroviaria e alle principali fermate dei mezzi pubblici. Sono stati, inoltre, effettuati controlli diffusi, per verificare il rispetto delle normativa sul contenimento dell’epidemia Covid 19.