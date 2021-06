In attesa di salire sul palco la band savonese "Like Hell" si dedica alle registrazioni: in uscita "Your Tonight" ma presto in arrivo il terzo singolo - IVG.it

Finale Ligure. A quattro mesi di distanza dall’uscita del brano di debutto “Out Of My Mind” incentrato sulla narrazione di un femminicidio, con un’attenzione particolare riservata all’alternanza dei sentimenti di gelosia, possessività, amore e colpevolezza che avvolgono il carnefice, la band savonese “Like Hell” lascia il suo ultimo singolo.

“Prende il nome di ‘Yours Tonight’ e a differenza di quanto si possa intuire a prima vista, ‘Tuo questa notte’ non è affatto ispirato a questioni romantiche o amorose – afferma Daniele Barone, capitano del gruppo -. Il brano è più una dichiarazione di appartenenza che di amore. Il testo ripercorre, nelle varie strofe, quelle sensazioni, così realistiche e terrificanti, che precedono l’attacco di panico o la crisi d’ansia. La sensazione di dover svenire, di non riuscire a pensare razionalmente, di perdere il controllo, di impazzire o di morire, accompagnate alla depersonalizzazione, al dolore toracico e al fiato corto”.

Nei ritornelli si raggiunge invece il culmine del processo di paura con ‘On my knees panic’s killing me, about to die. I am yours tonight’, ‘In ginocchio, il panico mi sta uccidendo, sto per morire. Sono tuo questa notte’. Ed è così che, come il primo, anche questo brano si rivela molto attuale e attento alla sfera psicologica e sociale del nostro tempo: “Negli ultimi anni le persone, soprattutto giovani, che sviluppano problematiche relative alla sfera ansiogena sembrano essere aumentate rispetto al passato, come se fosse una ‘nuova malattia’ – spiega Barone – probabilmente però, è soltanto un’impressione. Credo che il continuo giudizio dei nostri cari, le aspettative che loro ripongono in noi, che spesso nemmeno ci rappresentano, il peso di non esserne all’altezza o semplicemente la mancata capacità di imporre i nostri limiti nei confronti di ciò che non vogliamo, siano, almeno in parte, ossigeno per le nostre paure. Yours Tonight è quindi uno spaccato di una fase della mia vita, un diario su cui ho scritto anche troppe pagine a dire il vero” racconta il cantante.

I “Like Hell” sono una band heavy metal di Finale Ligure, nata nel 2019 da un’idea del chitarrista Fabio Campo, classe 1990 e del batterista Vittorio Consoli, classe 1981. Influenzati principalmente da Black Sabbath, Judas Priest, Deep Purple, Led Zeppelin e Iron Maiden, i brani della band ripercorrono le sonorità del classico heavy metal inglese, con testi spesso ispirati a tematiche e problematiche di natura psicologica. Non è un caso infatti che quest’ultimo brano sia idealmente ambientato in una cittadina inglese del ‘900.

Anche per il giovane gruppo musicale il Covid lascia i segni, allontanando il sogno di portare la propria musica nelle piazze non solo del savonese: “A causa di questo periodo incerto è ancora un vivere giorno dopo giorno. Aggiorneremo quindi sui nostri canali eventuali date per live che si svolgeranno. L’unica cosa sicura è che – continua Barone -, essendo partiti prevedendo che questa stagione si rivelasse come quella dello scorso anno, abbiamo deciso di impegnarci in un vero tour de force di registrazioni. Quello che è sicuro quindi è che a breve uscirà un terzo singolo e il primo EP a fine 2021 e speriamo così che almeno da quest’inverno, se la situazione emergenziale lo permette, si possa tornare live” conclude Daniele Barone.