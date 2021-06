Impianti sportivi, Scaramuzza: "Bacigalupo, attendiamo il progetto che presenterà il Savona Fbc" - IVG.it

Savona. Sono numerosi i progetti in “cantiere” per il ripristino degli impianti sportivi nella città di Savona in attesa di essere approvati e ricevere il finanziamento. Le cifre sono state snocciolate in Terza Commissione dall’assessore allo Sport Maurizio Scaramuzza.

Per il complesso di Monturbano sono previsti due interventi: il primo da 700 mila euro con la partecipazione al bando “sport e periferie” per realizzare l’adeguamento dell’impianto alle norme antincendio, il rifacimento del tetto e l’impianto di illuminazione 700 mila euro. Il secondo riguarda la riqualificazione energetica con la riduzione del consumo di gas e dei costi di gestione per un totale di 100 mila euro.

Per il palazzetto dello sport Pagnini sono necessari 445 mila euro. E’ previsto il rifacimento dell’intera copertura del fabbricato, la sostituzione di uno dei generatori di calori e dei nuclei di pompaggio. Gli ultimi due interventi sono realizzati con i fondi Por Fesr.

Per la palestra parco Doria sono previsti 50 mila euro per la risoluzione delle problematiche di infiltrazioni di acqua piovana. Nel palavolley di Legino sono in corso i lavori di elettrificazione della tribuna telescopica e la messa in sicurezza del campo da gioco con protezione intorno ai pali.

Ulteriori 20 mila euro, non ancora stanziati, per bloccare l’infiltrazione d’acqua dal tetto del Palatrincee e la ricopertura della tribuna che è stata scoperchiata dal vento del campo di calcio Ruffinengo. Nella piscina Zanelli si è provveduto alla sostituzione del tabellone finanziata con risorse proprie del bilancio comunale.

Gli investimenti più ingenti, e anche i più discussi, riguardano la piscina di via Trento Trieste e lo stadio. Sono infatti necessari 1 milione e 850 mila euro (bando ministeriale rigenerazione urbana e i restanti 150 mila euro con risorse proprie) per poter riaprire la piscina.

Per quanto riguarda il Bacigalupo al momento è inagibile perché durante il sopralluogo sono emerse numerose problematiche sulla messa in sicurezza. Al momento il Comune è in attesa del progetto che presenterà il nuovo proprietario (il Savona Fbc) per poter indire il bando di gara per i lavori di ripristino.