Il varazzino Matteo "Attila" Cerminara conquista le vette delle Dolomiti alla Lavaredo Ultra Trail - IVG.it

Varazze. La Sportiva Lavaredo Ultra Trail è una corsa a piedi lungo i sentieri delle Dolomiti, patrimonio dell’Umanità, sulla distanza di 120 chilometri con 5.800 metri di dislivello positivo, da compiere in un tempo massimo di 30 ore.

Il percorso, classificato con il bollino rosso, è un itinerario per escursionisti esperti che richiede la capacità di muoversi su sentieri impervi, pendii con affioramenti rocciosi, talora esposti.

Il varazzino Matteo Cerminara è partito da Cortina d’Ampezzo alle ore 23,20 di venerdì 25 giugno e, dopo aver attraversato alcune delle vette, dei laghi e dei passi più conosciuti del parco naturale Ampezzano (Lago Ghedina, Passo Tre Croci, Lago di Misurina, Rifugio Auronzo, Forcella Lavaredo, passo Falzarego, Val Travenanzes, Forcella Nuvolau, Passo Giau), ha concluso la sua gara rientrando a Cortina, con un tempo record di 29 ore.

“Attila”, così è noto Matteo nell’ambiente del trail running, ha sfidato il temporale, la fame, il dolore alle gambe, la stanchezza, il sonno e alcuni momenti di demotivazione, ma non ha mai perso la lucidità necessaria per affrontare i propri limiti e andare avanti, anche grazie al calore e al supporto logistico e mentale della sua famiglia e degli amici che lo seguivano da casa.

È stata una competizione dura e faticosa, nella quale Matteo è arrivato al traguardo grazie al duro allenamento, alla forza di volontà, alla determinazione, alla voglia di arrivare in fondo e alla passione per lo sport. Ed ha potuto gioire per essersi guadagnato il titolo di finisher, conquistando un obiettivo che inseguiva da tempo.