Il sottosegretario alla salute Andrea Costa in visita ad Albissola Marina - IVG.it

Albissola Marina. Visita istituzionale del Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa al Comune ad Albissola Marina, ad accoglierlo e a porgergli i saluti dell’amministrazione civica, gli assessori Luigi Silvestro e Elisa Tomaghelli.

“Nell’incontro – si legge in una nota -, che si è tenuto in Comune ieri pomeriggio (martedì 29 giugno), presso l’ufficio dell’assessore ai lavori pubblici, si è discusso principalmente dei temi della messa in sicurezza sanitaria della popolazione attraverso il prosieguo della campagna vaccinale, del tema della inadeguatezza infrastrutturale dei collegamenti della nostra provincia e della pianificazione di una ripartenza dell’economia che per risultare effettivamente efficace, secondo l’assessore Silvestro può avvenire solo attraverso il concreto coinvolgimento dei Comuni da parte del Governo”.

Afferma Silvestro: “Con la collega Tomaghelli insieme al sottosegretario Costa abbiamo instaurato un confronto molto costruttivo, innanzitutto facendo il punto sulla situazione della pandemia, sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e sulle oramai insostenibili inadeguatezze infrastrutturali dei collegamenti della provincia savonese che limitano fortemente la ns economia”.

“Abbiamo inoltre ribadito all’esponente del Governo, quanto già espresso da molti sindaci ed amministratori locali e cioè che per consolidare la ripresa economica attraverso gli investimenti previsti dal Pnrr è imprescindibile da parte dell’esecutivo adottare un coinvolgimento concreto e diretto dei Comuni, che hanno dimostrato essere l’Istituzione più vicina ai bisogni dei cittadini, di conoscere le problematiche dei rispettivi territori e più efficiente ed efficace nel dare le risposte attese” conclude.