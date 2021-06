Il sindaco di Borghetto contro il consigliere pietrese Carrara: "Borghetizzazione? Parole sgradevoli" - IVG.it

Borghetto Santo Spirito. “Ancora una volta il signor Carrara usa toni, per usare un eufemismo, poco cortesi nei confronti del mio paese e della mia amministrazione. Era già accaduto qualche mese fa quando aveva apostrofato su una chat di whatsapp l’avv. Barbara Balbo e l’avv. Barbara de Stefani, rispettivamente Presidente e vice Presidente di Servizi Ambientali da me nominati, non propriamente come ci si aspetterebbe da un galantuomo”. Lo dichiara, in una nota, il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa. Che così replica alle parole utilizzate dal consigliere di minoranza pietrese Mario Carrara all’interno di una mozione.

“Ora – spiega il primo cittadino – forgia un neologismo dispregiativo ‘borghettizzazione’, sull’onda di luoghi comuni, ormai abbondantemente superati da tutti tranne che da lui. Un atteggiamento davvero sgradevole tipico di chi, per emergere, ha bisogno di denigrare gli altri”.

“Le persone che hanno proposte e sanno argomentarle non hanno bisogno di questi metodi comunicativi denigratori che non sono più usati neppure dai venditori di spazzole a domicilio, con tutto il rispetto per i venditori di spazzole a domicilio.

Sarebbero auspicabili delle scuse nei confronti della mia comunità che nulla c’entra nelle polemiche del consigliere comunale pietrese” conclude Canepa.