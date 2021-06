Il nuovo "gigante" del porto di Savona - IVG.it

Savona. Il Gruppo Campostano amplia e rinnova il parco dei mezzi di sollevamento.

La nuova gru Mantsinen 120, con una capacità di sollevamento di oltre 12 tonnellate e una potenza di 375 cavalli, consente di operare in maniera più rapida ed efficiente sui vari tipi di rinfuse.

La macchina, entrata in funzione in questi giorni nel porto di Savona, ha già dimostrato le sue doti di potenza, agilità e versatilità.

“C’è voluto coraggio – commenta Ettore Campostano – per decidere di investire un milione di euro in piena pandemia: ma la logistica evolve molto rapidamente e, con essa, le esigenze dei clienti. Inoltre, volevamo farci trovare pronti alla ripresa che, infatti, sta cominciando ad avverarsi con la riduzione del contagio. La nuova macchina ci consente di operare in modo non solo più efficace ma anche più sostenibile: il sistema Hybrilift aumenta infatti l’efficienza energetica fino al 35%, riducendo i consumi e le emissioni.”