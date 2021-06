Il marchio e il logo del Savona FBC a Simone Marinelli - IVG.it

La storia del calcio a Savona aveva subito un brusco stop a seguito del fallimento della società biancoblù avvenuto dopo il tanto fumo e i proclami “made in Patrassi”. La scorsa estate, è nata l’Asd Savona Calcio, guidato da Enzo Grenno, con l’intento di far tornare il nome della città in categorie prestigiose, partendo dal basso. La società ha poi dovuto cambiare nome e passare a “Pro Savona Calcio”. Tuttavia, il “pro” non ha fatto in tempo a scendere in campo.

Tale cambio era avvenuto in tempo di stop della Prima Categoria e da pochi minuti è giunta la notizia della vittoria da parte di Simone Marinelli ( attuale vicepresidente del Pro Savona e in predicato di prendere le redini del nuovo sodalizio) del bando per il marchio e il logo del Savona Fbc. La base d’asta era di veniduemila euro, più i beni del sodalizio fallito. Un passo importante anche dal punto di vista simbolico, che consente alla neonata società di diventare a tutti gli effetti l’erede della gloriosa tradizione del Savona. “Metterò a disposizione del Pro Savona il marchio e il logo – afferma – al di là delle cariche, in ogni caso, Grenno, Mordeglia, D’Ambrosio e il sottoscritto siamo un gruppo unico che ha a cuore il bene del Savona”.

Promessa quindi mantenuta. ““Appena ne avremo l’opportunità desideriamo riprendere il nome e il simbolo”, aveva commentato il vicepresidente del Pro Savona Simone Marinelli lo scorso gennaio, qualche settimana dopo la presentazione delle maglie “retrò”. Anch’esso indizio della volontà di non soltanto pensare al futuro ma di farsi portatori di un passato importante.

Trovato il mese scorso l’accordo con la Polisportiva Quiliano per gli allenamenti del settore giovanile al “Picasso”, manca ora l’ultimo tassello, che porta il nome dello stagio “Valerio Bacigalupo”. A quel punto, saranno i risultati sul rettangolo verde a dettare i tempi per l’approdo nei campionati definibili “da Savona”.